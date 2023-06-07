Карпин оценил результаты «Ростова» во второй части сезона

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин признался, что считает результаты команды хорошими в весеннем отрезке сезона.

«Как оценю весеннюю часть сезона «Ростова»? Хорошо», — заявил Карпин изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, по итогам минувшего сезона ростовский клуб занял четвертую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отстав от московского «Спартака» (3-е место) всего на одно очко. Добавим что после зимней паузы «Ростов» проиграл 5 матчей из 13.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном уходе Карпина из «Ростова». На эти слухи специалист отреагировал фразой: «У меня контракт с «Ростовом» на пять лет».