Смолов рассказал, кто виноват в провале «Динамо»

Центральный нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов высказался о выступлении своей команды в минувшем сезоне Российской премьер-лиги. «Бело-голубые» финишировали лишь на девятом месте.

«Наши ожидания и болельщиков не оправдались. Все виноваты - от руководства до игроков. Комплекс ошибок, в большей степени, от игроков, потому что мы были на поле, и со стороны тренерского штаба», - поведал нападающий в видео, опубликованном на ютуб-канале Nobel.

Смолов защищает цвета московского клуба с января 2022 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2024 года.

В минувшем сезоне форвард сыграл в РПЛ 24 матча, отметившись десятью голами и двумя ассистами.