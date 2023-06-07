Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, отреагировал на информацию о готовящемся переходе форварда в «Краснодар». Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

- Мохамедом интересуются только клубы РПЛ? Или он может оказаться в европейском чемпионате?

- Им в том числе интересуются европейские клубы.

- Вы допускаете, что Мохамед может перейти в европейский чемпионат летом?

- Думаю, «Ахмат» хочет продать Конате в другой клуб РПЛ, а не в европейский чемпионат. Клуб любит Конате. Если бы у них была возможность заключить с ним десятилетний контракт, они это сделали.

- Думаете, руководство клуба может смутить момент с трудным переводом денег?

- У нас уже были прецеденты, когда европейские клубы не платили за игроков. Возьмите того же Влашича. Футболиста не будет, а деньги надо будет получать через суд. Переход в российский клуб для нас предпочтительнее.