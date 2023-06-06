Агент Джорджевича: Мы отклонили предложение «Сочи»

Агент нападающего футбольного клуба «Сочи» Луки Джорджевича, Игор Глушевич, рассказал о том, что сочинский клуб сделал предложение игроку о новом контракте, однако оно не устроило.

«Сочи» сделал предложение, которое не было принято. К Луке отнеслись без уважения, и я отклонил данное предложение», - приводит слова агента «РБ Спорт».

Глушевич отметил, что проблема в низкой зарплате, которая не соответствовала ожиданиям.

Контракт 28-летнего футболиста с «Сочи» рассчитан до 30 июня этого года.

В текущем сезоне Джорджевич принял участие в 17 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами партнёрам по команде.