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Талалаев прокомментировал переход Бензема в «Аль-Иттихад»

06 Июня 2023 • 22:40 Комментировать

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев выразил свое мнение о переходе нападающего Карима Бензема в «Аль-Иттихад».

Специалист подчеркнул, что легендарный игрок мадридского «Реала» заслужил право на прибыльный контракт на закате карьеры.

«Он показывал такой футбол, дарил радость болельщикам и заслужил этот выбор», – заявил Талалаев «Матч ТВ».

Тренер также добавил, что для него карьера Бензема является идеальной, хотя ему не хватает победы на Чемпионате мира. Тем не менее, он оценил универсальность и звездный статус футболиста, отметив, что многие будут стремиться быть на его уровне.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Химки Карим Бензема Андрей Талалаев Аль-Иттихад
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