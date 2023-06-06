Талалаев прокомментировал переход Бензема в «Аль-Иттихад»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев выразил свое мнение о переходе нападающего Карима Бензема в «Аль-Иттихад».

Специалист подчеркнул, что легендарный игрок мадридского «Реала» заслужил право на прибыльный контракт на закате карьеры.

«Он показывал такой футбол, дарил радость болельщикам и заслужил этот выбор», – заявил Талалаев «Матч ТВ».

Тренер также добавил, что для него карьера Бензема является идеальной, хотя ему не хватает победы на Чемпионате мира. Тем не менее, он оценил универсальность и звездный статус футболиста, отметив, что многие будут стремиться быть на его уровне.