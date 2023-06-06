«Химки» определились с пятью легионерами, которые покинут команду

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев рассказал, какие легионеры покинут команду в летнее трансферное окно.

Напомним, что подмосковная команда в следующем сезоне будет выступать в Первой лиге, где по регламенту в заявке одного клуба не должно быть более четырёх иностранных футболистов.

Специалист отметил, что на трансфер выставлены Кристиан Тассано и Маркос Гильерме.

«Расторгаем соглашения с Лачезаром Котевым и Мори Гбане, у Жаниу Бикела закончился контракт, он покидает команду», - приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Также Талалаев отметил, что будут подписаны несколько игроков юношеской сборной России.