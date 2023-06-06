Масалитин рассказал, какую позицию необходимо усилить ЦСКА

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин рассказал, какую позицию столичный клуб должен усилить в летнее трансферное окно.

Эксперт отметил, что у «армейцев» есть проблема с нападающими и считает, что можно вернуть Адольфо Гайча, однако с условием, что аргентинец будет хотя бы выходить на замену, иначе в этом нет смысла.

«ЦСКА необходимо дополнительное усиление на позицию нападающего. У команды их всего двое: один получает травму, а другой пропускает матчи из-за перебора жёлтых — и что делать?», - приводит слова Масалитина «Чемпионат».

Напомним, что ЦСКА по итогам РПЛ сезона-2022/23 занял второе место в турнирной таблице.