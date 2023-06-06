«Сперцяну рано уезжать в Европу» — Виталий Калешин

Экс-игрок «Краснодара» Виталий Калешин поделился комментарием о возможном переезде полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна в европейский клуб.

«Сперцяну рано уезжать в Европу. На мой взгляд, он не готов сейчас переходить в европейскую команду, которая находится в пятерке чемпионата», — заявил Калешин Metaratings.

Как считает эксперт, армянскому футболисту необходимо провести в «Краснодаре» еще один-два года, чтобы обрести стабильность.

В сезоне-2022/23 22-летний Сперцян принял участие в 40 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 14 мячей и стал автором 14 голевых передач. Трудовой договор хавбека с кубанским клубом рассчитан до 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 9 миллионов евро.