Ринат Билялетдинов заявил, что хочет остаться в «Химках»

Ринат Билялетдинов, главный тренер молодежной команды «Химок», поделился своими мыслями, заявив, что хотел бы остаться в клубе.

Билялетдинов присоединился к «Химкам» в качестве старшего тренера в декабре 2022 года, а затем был назначен главным тренером молодежной команды в апреле.

«Ведутся переговоры в клубе по дальнейшим планам. Процентов на 70-80 команда будет другой», – заявил Билялетдинов «Матч ТВ».

По поводу своего будущего в клубе тренер добавил, что у него есть контракт до конца сезона, но вопрос о продлении все еще обсуждается.

Билялетдинов выразил свое желание продолжить сотрудничество с «Химками», но окончательное решение будет приниматься руководством клуба.