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Гришин: «ЦСКА пока сложно бодаться с «Зенитом» эксклюзив

06 Июня 2023 • 21:20 Комментировать

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги всего сезона для ЦСКА.

- Сегодня ЦСКА однозначно вторая команда в стране?

- Если команда возьмёт Кубок, будет совсем удачно. Бодаться с «Зенитом» пока сложно, у них сильные иностранцы. С питерцами тяжело бороться на длинной дистанции, но во втором круге «армейцы» всё равно одержали победу на своём поле. Народ заждался трофеев, нам нужен Кубок.

- Что сделать, чтобы навязать конкуренцию «Зениту»? Пока команды разделяют 12 очков. Согласитесь, многовато.

- Да, соглашусь, но у питерцев играют хорошие легионеры, с этим глупо спорить. Если ЦСКА покажет более стабильную игру по следующему сезону, то у «Зенита» будет солидный соперник.

- Команде остаётся укреплять состав дорогостоящими качественными трансферами?

- Думаю, можно усилиться хорошим нападающим, опорным полузащитником и продлить Мойзеса.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Александр Гришин Мойзес
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