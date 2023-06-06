Талалаев: Наверное, я главный антигерой этого сезона

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев подвёл итоги прошедшего сезона Российской премьер-лиги.

Специалист рад, что сезон наконец-то закончился, и считает себя главным антигероем сезона, ведь он всегда за объективность, так как две команды вылетели из РПЛ.

«У меня очень много претензий к самому себе. Конечно, я виню себя за то, что команда вылетела, — тренерский штаб всегда в этом виноват. Есть положительные моменты, а есть и отрицательные», - приводит слова Талалаева «Чемпионат».

Напомним, что специалист в сезоне-2022/23 возглавлял три команды: «Ахмат», а также «Химки» и «Торпедо», которые будут выступать в Первой лиге в следующем сезоне.