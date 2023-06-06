Полузащитник «Локомотива» Куликов может продолжить карьеру в «Крыльях Советов»

Полузащитник московского «Локомотива» Даниил Куликов попал в сферу интересов «Крыльев Советов».

По данным «РБ Спорта», в услугах 24-летнего футболиста заинтересованы несколько клубов РПЛ, и одним из вариантов является самарская команда, у которой остро стоит вопрос в центральных полузащитниках на фоне ухода Александра Коваленко и Сергея Бабкина.

Контаркт Куликова со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,2 миллиона евро.

В текущем сезоне он принял участие в 20 играх, в основном выходя на замену, и отметился одной результативной передачей партнёрам по команде.