Саплиновым интересуются клубы РПЛ

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы полузащитника Александра Саплинова, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на истечение контракта между игроком и «Рубином». Напомним, последние полгода Саплинов выступал за «рубиновых» на правах аренды.

– Александр возвращается в «Ростов»?

– Да, но у него сейчас заканчивается контракт с «Ростовом». Мы будем искать команду, в которой он сможет получить игровую практику.

– У него есть на руках предложения?

– Есть интерес, конкретных предложений на руках пока нет.

– Им интересуется команды из России?

– Да.

– Речь идёт о командах РПЛ?

– Да, – сказал агент.

Напомним, в минувшем сезоне игрок провёл за казанский клуб пять матчей, в которых не отметился результативными действия. До этого спортсмен выступал за «Уфу».