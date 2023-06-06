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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Саплиновым интересуются клубы РПЛ

06 Июня 2023 • 21:02 Комментировать

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы полузащитника Александра Саплинова, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на истечение контракта между игроком и «Рубином». Напомним, последние полгода Саплинов выступал за «рубиновых» на правах аренды.

– Александр возвращается в «Ростов»?

– Да, но у него сейчас заканчивается контракт с «Ростовом». Мы будем искать команду, в которой он сможет получить игровую практику.

– У него есть на руках предложения?

– Есть интерес, конкретных предложений на руках пока нет.

– Им интересуется команды из России?

– Да.

– Речь идёт о командах РПЛ?

– Да, – сказал агент.

Напомним, в минувшем сезоне игрок провёл за казанский клуб пять матчей, в которых не отметился результативными действия. До этого спортсмен выступал за «Уфу».

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Рубин Александр Саплинов Андрей Талаев
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