Саплиновым интересуются клубы РПЛ

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы полузащитника Александра Саплинова, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на истечение контракта между игроком и «Рубином». Напомним, последние полгода Саплинов выступал за «рубиновых» на правах аренды.
– Александр возвращается в «Ростов»?
– Да, но у него сейчас заканчивается контракт с «Ростовом». Мы будем искать команду, в которой он сможет получить игровую практику.
– У него есть на руках предложения?
– Есть интерес, конкретных предложений на руках пока нет.
– Им интересуется команды из России?
– Да.
– Речь идёт о командах РПЛ?
– Да, – сказал агент.
Напомним, в минувшем сезоне игрок провёл за казанский клуб пять матчей, в которых не отметился результативными действия. До этого спортсмен выступал за «Уфу».
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