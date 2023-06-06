Сёмин назвал две команды, которые разочаровали его в этом сезоне РПЛ

Бывший футболист московского «Локомотива» Юрий Сёмин назвал две команды, которые разочаровали его в Российской премьер-лиге сезона-2022/23.

Специалист отметил, что подмосковные «Химки» и московское «Торпедо» являются для него командами-разочарованиями.

«Ждал от них большего, но они вылетели из РПЛ. Каждая команда перед сезоном ставит задачи: наверное, «Химки» и «Торпедо» сделали плохо свою работу. По этой причине и вылетели», - приводит слова Сёмина «Чемпионата».

Напомним, что обе команды напрямую вылетели в Первую лигу, их места займут казанский «Рубин» и калининградская «Балтика».