«Ростов» не отпустит Уткина

Вице-президент «Ростова» Рустем Сайманов поделился комментарием о возможном уходе из команды полузащитника Даниила Уткина. Ранее в СМИ появилась информация о том, что 23-летний хавбек может перебраться в казанский «Рубин».

«Много разговоров, что Даниил Уткин может покинуть команду? Нет. Уткин — игрок «Ростова». Мы полностью им довольны», — заявил функционер «Спорт-Экспрессу».

В завершившемся сезоне Уткин появился на поле в 35 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и стал автором 11 ассистов. Трансферная стоимость игрока оценивается в 7 миллионов евро.