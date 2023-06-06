В «Арисе» высказались о будущем Кокорина

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский ответил на вопрос о будущем форварда Александра Кокорина. Напомним, сезон-2022/23 российский нападающий провел в кипрском клубе на правах аренды, контракт футболиста принадлежит «Фиорентине».

«У нас все по-прежнему: мы находимся на стадии переговоров. Пока все открыто и неясно. Когда все определится? 19 июня у нас начинается предсезонный период, поэтому хотелось бы иметь ясность по составу», — приводит слова Шпилевского «Спорт-Экспресс».

Ранее представитель игрока сообщил, что «Фиорентина» хочет вернуть Кокорина в расположение клуба, однако дальнейшие планы «фиалок» пока неизвестны.

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата Кипра Кокорин был признан лучшим футболистом турнира.