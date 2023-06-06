Агент: Виллиан Роша намерен выиграть РПЛ с ЦСКА

Маркос Тито, агент защитника ЦСКА Виллиана Роши, высказался о первом сезоне бразильца в РПЛ.

«Роша счастлив в ЦСКА, этим переходом он сделал шаг вперед в карьере и хочет соответствовать этому уровню. Какие у Виллиана планы на следующий сезон? Стать чемпионом России в составе ЦСКА», — цитирует Тито Metaratings.

В сезоне-2022/23 Роша принял участие в 31 матче за «армейцев», в которых забил четыре мяча и стал автором трех результативных передач. Контракт 28-летнего бразильца с «красно-синими» рассчитан до 2025 года.

Напомним, по итогам сезона ЦСКА завоевал серебряные медали, отстав от «Зенита» на 12 очков.