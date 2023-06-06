Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос о завершении карьеры.

«По тренерской работе все скучают и могут долго скучать. Завершать карьеру не планирую», - цитирует специалиста издание «Спорт День за Днем».

Напомним, что последним местом работы Сёмина был «Ростов» Он возглавил команду в августе 2021 года, но спустя месяц покинул клуб по обоюдному согласию сторон.

Самых значимых успехов Юрий Павлович добился в московском «Локомотиве». Под его руководством столичный коллектив трижды становился чемпионом России, а также шесть раз выигрывал Кубок страны.