«Планы на отпуск — выдохнуть» — Зиньковский

Нападающий «Спартака» Антон Зиньковский ответил на вопрос о том, чем будет заниматься в отпуске.

«Планы на отпуск — выдохнуть. Съезжу домой: отдохну, встречусь с родными и близкими. Тяжелый и сумбурный сезон и лично у меня, и у команды», — приводит слова Зиньковского «Чемпионат».

При этом футболист отметил, что если сравнивать с прошлым сезоном, то третье место лучше десятого, поэтому этот розыгрыш можно занести в копилку.

В минувшей кампании 27-летний Зиньковский забил три мяча и записал на свой счет восемь результативных передач в 37 матчах с учетом всех турниров.

По итогам сезона «Спартак» стал третьим, пропустив вперед ЦСКА и «Зенит».