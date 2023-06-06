Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что несколько российских команд следят за 29-летним футболистом.

«РБ Спорт» утверждает, что «Зенит» готов расстаться с Суторминым, если за него предложат не менее 4,7 миллионов евро. Предложения с меньшей суммой «сине-бело-голубые» рассматривать не планируют.

Напомним. Сутормин пополнил состав «Зенита» в 2019 году. В минувшем сезоне игрок провел 14 матчей в чемпионате России и не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с санкт-петербургским клубом рассчитан до 2025 года.