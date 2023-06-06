Нападающий «Зенита» Зелимхан Бакаев попал в сферу интересов «Локомотива».

Как стало известно порталу «РБ Спорт», «железнодорожники» готовы приобрести 26-летнего футболиста, но если «Зенит» выступит против полноценного трансфера, то «Локомотив» может арендовать Бакаева. Однако, по сообщениям источника, пока «сине-бело-голубые» не планируют отпускать своего вингера.

В прошлом сезоне Бакаев принял участие в 26 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал в свой актив два ассиста. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 2,7 миллиона евро.