Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотив» нацелился на Бакаева слухи

06 Июня 2023 • 19:18 Комментировать

Нападающий «Зенита» Зелимхан Бакаев попал в сферу интересов «Локомотива».

Как стало известно порталу «РБ Спорт», «железнодорожники» готовы приобрести 26-летнего футболиста, но если «Зенит» выступит против полноценного трансфера, то «Локомотив» может арендовать Бакаева. Однако, по сообщениям источника, пока «сине-бело-голубые» не планируют отпускать своего вингера.

В прошлом сезоне Бакаев принял участие в 26 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал в свой актив два ассиста. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 2,7 миллиона евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Зелимхан Бакаев трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Июня
20:06 · Россия. Премьер-лига
Агент: Виллиан Роша намерен выиграть РПЛ с ЦСКА
19:48 · Россия. Премьер-лига
Сёмин ответил на вопрос о завершении карьеры
19:34 · Россия. Премьер-лига
«Планы на отпуск — выдохнуть» — Зиньковский
19:24 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» установил ценник на Сутормина слухи
19:18 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» нацелился на Бакаева слухи
19:00 · Россия. Премьер-лига
Деменко считает, что уход Рамиреса станет потерей для «Краснодара»
18:07 · Россия. Премьер-лига
Руслан Литвинов согласен с выбором Малкома лучшим игроком сезона в РПЛ
18:00 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: Осинькин — лучший тренер РПЛ
17:51 · Россия. Премьер-лига
Самошников прошёл обследование для «Локомотива»
17:12 · Россия. Премьер-лига
Агент Лунёва: Приоритет — европейский клуб
16:31 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Уход Бальде — это не такая серьёзная потеря для «Спартака»
16:25 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал о планах Барриоса
16:23 · Россия. Первая лига
Самошников покинул «Рубин» официально
16:14 · Россия. Премьер-лига
Романцев — о бронзе «Спартака»: «Для меня это неуспех»
16:03 · Россия. Первая лига
Солтмурад Бакаев: У меня был ужасный сезон, претензии есть только к себе
Все новости
Рекомендуем