Руслан Литвинов согласен с выбором Малкома лучшим игроком сезона в РПЛ

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов оценил выбор нападающего «Зенита» Малкома Филипе лучшим футболистом минувшего сезона в РПЛ.

«Малкома по делу выбрали лучшим игроком. У него выдающийся сезон: забил много голов и был лидером команды. Играя с «Зенитом», мы понимали, что основная боевая обойма — это Малком», — приводит слова Литвинова «Чемпионат».

В сезоне-2022/23 на счету 26-летнего бразильца 23 забитых мяча и 9 голевых передач в 27 матчах чемпионата России. Напомним, Малком стал лучшим бомбардиром РПЛ, опередив нападающего «Спартака» Квинси Промеса на три гола.

Добавим, вместе с «Зенитом» Малком завоевал золотые медали РПЛ-2022/23.