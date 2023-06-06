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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Руслан Литвинов согласен с выбором Малкома лучшим игроком сезона в РПЛ

06 Июня 2023 • 18:07 Комментировать

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов оценил выбор нападающего «Зенита» Малкома Филипе лучшим футболистом минувшего сезона в РПЛ.

«Малкома по делу выбрали лучшим игроком. У него выдающийся сезон: забил много голов и был лидером команды. Играя с «Зенитом», мы понимали, что основная боевая обойма — это Малком», — приводит слова Литвинова «Чемпионат».

В сезоне-2022/23 на счету 26-летнего бразильца 23 забитых мяча и 9 голевых передач в 27 матчах чемпионата России. Напомним, Малком стал лучшим бомбардиром РПЛ, опередив нападающего «Спартака» Квинси Промеса на три гола.

Добавим, вместе с «Зенитом» Малком завоевал золотые медали РПЛ-2022/23.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Руслан Литвинов Малком Филипе
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