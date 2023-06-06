Кавазашвили: Осинькин — лучший тренер РПЛ

Экс-голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о работе главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

«Лучший тренер сезона? Я хочу назвать Осинькина, который уже несколько сезонов в команде, при котором постоянно прогрессируют молодые талантливые российские футболисты. У него их забирают, а он снова находит других», — цитирует Кавазашвили «Чемпионат».

Напомним, в последнем туре сезона-2022/23 самарский клуб одержал победу над московским «Спартаком» (1:0) и занял 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, спавшись от зоны стыковых матчей.