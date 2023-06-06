Самошников прошёл обследование для «Локомотива»

Защитник Илья Самошников стал на шаг ближе к переходу в «Локомотив». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», 25-летний футболист успешно прошёл медицинское обследование для московского клуба.

Теперь переход Самошникова должен утвердить трансферный комитет «Локомотива». Ожидается, что на следующей неделе защитник подпишет трудовое соглашение сроком на три сезона.

Ранее об уходе Илья Самошников в связи с истечением срока контракта объявил казанский «Рубин».

Добавим, что «Локомотив» занял девятое место в чемпионате России сезона 2022/2023.

Сенников оценил возможный трансфер Самошникова в «Локомотив»