Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» не включил нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу в список лучших игроков сезона в РПЛ.

- Недавно вы составили рейтинг из трёх лучших игроков РПЛ, Дзюбе место в нём не нашлось. Он войдёт хотя бы в пятёрку?

- В мою пятёрку точно нет. Да, у него есть неплохие качества, но в пятёрку он точно не войдёт.

- Вас смущает тот факт, что он играл только во второй части сезона?

- Даже не это. Он просто специфический игрок, для командного повторения он крайне необходим, создаёт моменты, но ему не достаёт многих качеств. Он не умеет отвоёвывать пространство, проделывает маленький объём работы. Пиняев мне нравится больше, чем Дзюба. В плане перспективы и в плане ответственности за отдельные эпизоды. Перед игрой тренеры соперников «Локо» уделяют больше внимания Пиняеву, чем Дзюбе.

Артём - хороший и нудный игрок, но не выдающийся, а Малком - выдающийся спортсмен для нашего чемпионата.

- Вы сказали про Пиняева. Он - главное открытие сезона?

- Он быстро себя зарекомендовал. Я думал, что его процесс адаптации затянется, а он влился в коллектив достаточно скоро.