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Сенников оценил возможный трансфер Самошникова в «Локомотив» эксклюзив

06 Июня 2023 • 17:27 Комментировать

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на уход Ильи Самошникова из казанского «Рубина». Сенников дал эксклюзивный комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Ранее в прессе появлялась информация о том, что в ближайшее время Самошников пополнит состав «Локомотива».

- Вы считаете, он усилит клуб?

- На сегодняшний день это просто хорошая альтернатива уже имеющимся защитникам. Тикнизян и Ненахов отлично выглядят. Даже не знаю, вместо кого его могут использовать. Наверное, он может действовать выше, но там Глушенков и Пиняев вряд ли отдадут свои позиции. Думаю, его могут взять с расчётом на то, чтобы в целом укрепить состав.

- На сегодняшний день вы видите проблемные позиции в «Локомотиве»?

- Наверное, нужен опытный центральный защитник. Еще непонятно, что с атакой. Вдруг уйдут Пиняев, Камано, Миранчук или Изидор. Конечно, на эти позиции нужны игроки. Если всех сохранят, то я не вижу смысла укреплять состав. Единственное, как я и сказал, нужен центральный защитник и крайний полузащитник на замену.

- Кстати, Камано покинет клуб.

Значит, эту позицию надо будет закрывать.

В «Локомотиве» отреагировали на информацию о подписании Самошникова

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Рубин Дмитрий Сенников Илья Самошников трансферы футбола - лето 2023
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