Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на уход Ильи Самошникова из казанского «Рубина». Сенников дал эксклюзивный комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
Ранее в прессе появлялась информация о том, что в ближайшее время Самошников пополнит состав «Локомотива».
- Вы считаете, он усилит клуб?
- На сегодняшний день это просто хорошая альтернатива уже имеющимся защитникам. Тикнизян и Ненахов отлично выглядят. Даже не знаю, вместо кого его могут использовать. Наверное, он может действовать выше, но там Глушенков и Пиняев вряд ли отдадут свои позиции. Думаю, его могут взять с расчётом на то, чтобы в целом укрепить состав.
- На сегодняшний день вы видите проблемные позиции в «Локомотиве»?
- Наверное, нужен опытный центральный защитник. Еще непонятно, что с атакой. Вдруг уйдут Пиняев, Камано, Миранчук или Изидор. Конечно, на эти позиции нужны игроки. Если всех сохранят, то я не вижу смысла укреплять состав. Единственное, как я и сказал, нужен центральный защитник и крайний полузащитник на замену.
- Кстати, Камано покинет клуб.
Значит, эту позицию надо будет закрывать.
В «Локомотиве» отреагировали на информацию о подписании Самошникова
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