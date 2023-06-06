Агент Лунёва: Приоритет — европейский клуб

Антон Смирнов, агент бывшего вратаря «Байера» Андрея Лунёва, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Есть различные варианты, но пока переговоры не вышли на финишную прямую. В первую очередь рассматриваем Европу. Из Российской премьер-лиги на нас никто не выходил», — приводит слова Смирнова Legalbet.

Напомним, последние два сезона 31-летний Лунёв провел в немецком «Байере», за который сыграл лишь в трех матчах, пропустив четыре мяча. Ранее стало известно, что футболист покинул клуб на правах свободного агента. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость вратаря оценивается в полтора миллиона евро.