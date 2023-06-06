В пресс-службе московского «Локомотива» отреагировали на информацию о том, что к команде в скором времени присоединится защитник Илья Самошников.

Как известно, во вторник «Рубин» объявил об уходе 25-летнего Самошникова в связи с истечением срока контракта.

- «Локомотив» заинтересован в подписании Самошникова?

- У нас нет информации на этот счёт, - ответили в московском клубе сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

В завершившемся сезоне «Рубин» выступал в Первой лиге, где занял первое место и оформил возвращение в РПЛ. Самошников принял участие в 28 матчах, в которых отметился двумя голами.