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В «Локомотиве» отреагировали на информацию о подписании Самошникова эксклюзив

06 Июня 2023 • 16:41 Комментировать

В пресс-службе московского «Локомотива» отреагировали на информацию о том, что к команде в скором времени присоединится защитник Илья Самошников.

Как известно, во вторник «Рубин» объявил об уходе 25-летнего Самошникова в связи с истечением срока контракта.

- «Локомотив» заинтересован в подписании Самошникова?

- У нас нет информации на этот счёт, - ответили в московском клубе сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

В завершившемся сезоне «Рубин» выступал в Первой лиге, где занял первое место и оформил возвращение в РПЛ. Самошников принял участие в 28 матчах, в которых отметился двумя голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Рубин Илья Самошников трансферы футбола - лето 2023
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