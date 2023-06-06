Адем Чебеджи, агент полузащитника «Трабзонспора» Юсуфа Языджи, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал переход в «Оренбург» Эмирджана Гюрлюка.

«В чемпионате России появился большой талант, это большая удача для «Оренбурга». Я всегда говорил и буду говорить, что турецкие футболисты отлично подходят России, как с культурной точки зрения, так и географически. Юсуф показал это в прошлом сезоне и готов сделать это еще раз. Фатих Текке ранее выигрывал Кубок УЕФА, Карадениз стал легендой «Рубина», были еще сильные футболисты. Определенно российским командам стоит обратить внимание на Турцию, а Эмирджан будет очень хорош», — сказал Чебеджи.

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