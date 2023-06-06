Гладилин: «Уход Бальде — это не такая серьёзная потеря для «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин высказался о возможном уходе нападающего «красно-белых» Кейта Бальде.

«Уход Бальде — это не такая серьезная потеря для «Спартака». Ему надо играть, а с его уходом клуб может заработать. Бальде не закрепился в стартовом составе, поэтому его надо продавать», — заявил Гладилин «РБ Спорту».

Ранее сообщалось, что в услугах 28-летнего игрока заинтересован итальянский «Удинезе». Однако представитель Бальде сообщил, что футболист не покинет «Спартак» в летнее трансферное окно.

В сезоне-2022/23 «красно-белые» заняли третье место в турнирной таблице чемпионата России, завоевав бронзу.

Кейта Бальде не покинет «Спартак»