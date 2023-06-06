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Агент рассказал о планах Барриоса

06 Июня 2023 • 16:25 Комментировать

Агент Луис Фелипе Поссо, который работает с полузащитником «Зенита» Вильмаром Барриосом, дал комментарий по поводу планов своего клиента.

Напомним, что Барриосу покорилась отметка в 150 матчей за «Зенит». Полузащитник после завершения чемпионского сезона отправился в лагерь национальной сборной Колумбии.

«Барриос очень рад совершить этот подвиг с одним из лучших клубов мира. Достижение такой отметки по количеству матчей за «Зенит» много для него значит. Это честь для Вильмара. Он настроен только на то, чтобы продолжать приносить пользу клубу и выигрывать титулы снова и снова!», - сказал Поссо, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Вильмар Барриос играет за «Зенит» с февраля 2019 года. В 150 матчах за «сине-бело-голубых» колумбийский футболист записал на свой счёт три  гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вильмар Барриос Луис Фелипе Поссо
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