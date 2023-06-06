Романцев — о бронзе «Спартака»: «Для меня это неуспех»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о бронзовых медалях «красно-белых» по итогам сезона РПЛ-2022/23.

«Третье место для «Спартака» в этом году – это успех? Смотря для кого. Для меня неуспех», — приводит слова Романцева портал «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 московский «Спартак» занял третью строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 54 очка за 30 игр. Выше «красно-белых» оказались ЦСКА (2-е место, 58 очков) и санкт-петербургский «Зенит» (1-е место, 70 очков).

Ранее сообщалось, что команда Гильермо Абаскаля отправилась в отпуск и вернется 27 июня. Как уже известно, новый розыгрыш чемпионата России стартует 23 июля.