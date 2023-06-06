Игрока «Челси» раскритиковали за поездку в Россию

Атакующий полузащитник «Челси» Хаким Зиеш на днях посетил Россию. Будучи другом нападающего «Спартака» Квинси Промеса, марокканец присутствовал на церемонии Герои РПЛ.

В социальных сетях Зиеш столкнулся с критикой. Многих футбольных болельщиков возмутил визит футболиста в Россию. Кроме того, у фанатов в Сети возникли претензии к Хакиму из-за его дружбы с Промесом. Футболист «Спартака», как известно, в Нидерландах подозревается в нескольких преступлениях, в частности в нанесении ножевых ранений родственнику.

Ранее сообщалось, что суд Амстердама вынесет решение по делу Промеса 19 июня.

Промес не исключил возможный переход Зиеша в «Спартак»