Владимир Федотов: ЦСКА должен быть первым, у нас нет других целей

Наставник ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о возможной борьбе с «Зенитом» за чемпионство в Российской премьер-лиге.

«У ЦСКА есть цель быть первым, есть даже слоган — ЦСКА всегда будет первым. Априори получается, что нет других целей и задач, кроме как двигаться вперед и занимать более высокие места», — приводит слова Федотова издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, в сезоне-2022/23 ЦСКА завоевал серебряные медали чемпионата России, отстав от санкт-петербургского «Зенита» на 12 зачетных баллов.

Трудовой договор 56-летнего Федотова с «армейцами» рассчитан до конца июня 2025 года.