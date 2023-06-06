В услугах защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова заинтересованы другие клубы Российской премьер-лиги. Об этом сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее появилась информация, что в услугах футболиста был заинтересован московский «Локомотив».

Отметим, что в минувшем сезоне защитник принял участие в 15 матчах российского национального первенства. В них он не отметился результативными действиями и получил две желтые карточки. Трудовой договор 29-летнего Чистякова с «Зенитом» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.