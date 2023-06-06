37-летний защитник Денис Кулаков продлил трудовой договор с «Уралом». Об этом екатеринбургский клуб сообщил в своем официальном телеграм-канале. Новый контракт рассчитан до окончания сезона-2023/24.

«Наш капитан с нами еще на один год! Дэн, рады, что ты с нами!» — написала пресс-служба «шмелей».

Напомним, Кулаков выступает за «Урал» с 2015 года. За это время он провел 231 матч во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и стал автором 27 результативных передач.

По итогам минувшего сезона «Урал» занял 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 36 очков за 30 игр.