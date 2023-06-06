Федерико Пасторелло, агент нападающего московского «Спартака» Кейта Бальде, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о возможном возвращении футболиста в Италию.

Ранее инсайдер Франческо Вонгола сообщил, что в услугах сенегальца заинтересован «Удинезе». По сведениям источника, представители итальянской команды уже начали переговоры с Бальде.

«Он останется в «Спартаке», 1000%», — заявил Пасторелло.

Напомним, Бальде перешел в стан «красно-белых» прошлым летом. В минувшем сезоне он провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал один ассист. Контракт нападающего со «Спартаком» рассчитан до 2025 года.