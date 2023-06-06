Владимир Федотов: «Интересен ли ЦСКА Антон Миранчук? Мы подумаем»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос об интересе к полузащитнику «Локомотива» Антону Миранчуку.

«Интересен ли нам Антон? Мы подумаем, так сразу сказать не можем. После этого вопроса газеты сразу будут с заголовками «ЦСКА покупает Миранчука». Трансферы любят тишину», — приводит слова Федотова «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне 27-летний хавбек принял участие в 34 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 11 голов и стал автором 6 результативных передач. Трудовой договор Миранчука с «Локомотивом» рассчитан до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что «железнодорожники» могут расстаться с Миранчуком, однако сам футболист хочет попробовать свои силы в Европе.