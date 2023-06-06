Карпин отреагировал на слухи об интересе «Спартака» и «Динамо»

Рулевой «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос, останется ли он в клубе на следующий сезон.

«У меня контракт с «Ростовом» на пять лет, на всякий случай», - сказал Карпин, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Что касается информации об интересе к Карпину со стороны «Спартака» и «Динамо», то тренер отреагировал на неё так: «А я здесь при чём?»

Карпин отметил, что он не контактировали с другими клубами.

Напомним, что «Ростов» под руководством Валерия Карпина завершил чемпионат России на четвёртой позиции. Выше оказались «Зенит» (чемпион), ЦСКА (второе место) и «Спартак» (третье место).