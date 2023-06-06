Аршавин сравнил зарплаты футболистов «Зенита» и «Спартака»

Андрей Аршавин, который работает на должности заместителя генерального директора «Зенита», сравнил заработные платы игроков «Зенита» и «Спартака».

«В «Спартаке» есть игроки, которые зарабатывают больше 3 миллионов. Я даже не говорю про иностранцев, русские футболисты. Например, Зобнин. В «Зените» есть россиянин, который зарабатывает больше 2,5 миллиона? Думаю, нет», - слова Аршавина приводит телеграм-канал «Инсайды от Карпа» со ссылкой на канал «Это футбол, брат!» в YouTube.

Напомним, что «Зенит» стал чемпионом России пятый год подряд. «Спартак», в свою очередь, финишировал на третьей позиции в таблице. Второе же место занял ЦСКА.

Следующий чемпионат России стартует 23 июля.