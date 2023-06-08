Пять атакующих игроков, которые сверкнули в РПЛ: открытия сезона-2022/23

Завершаем серию материалов про открытия РПЛ сезона-2022/23. Мы уже рассмотрели оборонительную линию – топ-5 можно прочитать по ссылке, затем перекинулись за полузащиту – пять «открытий» читайте здесь, а теперь переходим на самую яркую линию – атакующую.

Малком, Промес и Чалов задали высокую планку, до которой никто из открытий не дотянулся, но удивить эти футболисты смогли, каждый привнёс что-то неожиданное и, естественно, был максимально полезен для своей команды.

5. Густаво Мантуан, «Зенит»

Да, да, не удивляйтесь. Сложно засунуть игрока «Зенита» в ранг «открытие» сезона, ведь Малком, Клаудиньо и Вендел никому не дают раскрыться, но у Мантуана получилось. В конце сезона «Зенит» выкупил трансфер Густаво, теперь он не в аренде, и это ещё раз подтверждает работу, которую проделал бразилец. Он реально пашет, доказывает, бьётся, использует каждую минуту, проведённую на поле, что совсем несвойственно для бразильцев. Каждый выход Мантуана – это опасность. Он великолепен на скорости, мастерски находит свободные зоны и решает эпизод. Всего Густаво провёл в РПЛ 552 минуты (6 полных матчей) и за это время забил 6 голов, 4 раза ассистировал и вообще очень точно пасовал – 89% передач дошло до адресата.

4. Вильсон Изидор, «Локомотив»

Продолжает бить по джокерам. И тут тоже требуется дополнительное объяснение. Вильсон Изидор получил тяжелейшую травму, потом ещё моральный удар после распродажи легионеров «Локомотива». Кажется, уже был решён вопрос с возвращением во Францию, но вдруг Изидор стал работать и доказывать. Тоже не бросил всё, скинув на обстоятельства. Эти бойцовские качества заслуживают отдельной похвалы и места в топ-5, а футбольные скиллы у Вильсона всегда были. Форвард он очень крутой, но даже с этим пониманием 7 голов за 8 выходов на замену в 8 последних турах – результат феноменальный.

3. Олакунле Олусегун, «Краснодар»

Со скоростью света невысокий и такой же скоростной Олакунле ворвался в РПЛ. Легионеры на старте сезона не спешили возвращаться в Краснодар, чем Олусегун воспользовался сполна. Его прорывы по левому флангу моментально заставили забыть о Вандерсоне. Отличный скоростной дриблинг, напористость и неуступчивость сразу же сделали нигерийца основным игроком «Краснодара». Пять голов и два ассиста собрал Олакунле в дебютном сезоне во взрослом футболе, что очень достойно. К концу футбольного года чуть сдал, попав под каток конкуренции, но в целом играл достойно. Уже вовсю курсируют слухи, что Олусегун уедет в Европу этим летом.

2. Дмитрий Воробьёв, «Оренбург»

И этот человек тоже имеет непосредственное отношение к академии «Краснодара». Дмитрий Воробьёв футбольное образование получил именно там, но на взрослом уровне раскрыл игрока «Оренбург». Первый толковый сезон в РПЛ получился таким ярким, что завершал его Дмитрий с капитанской повязкой. Что довольно редко для завершителя в целом, а Воробьёв в «Оренбурге» всего второй сезон заканчивает. Ушёл Сычевой/Писарский, и казалось, что засияет дыра в центре атаки, но нет. Это у бомбардира из «Оренбурга» в Самаре не получилось, а вот Воробьёву адаптации не понадобилось. С ходу вписался Дмитрий, наколотил 8 мячей, придумал один ассист, составил убойную связку с аргентинцами. Особенно хорош был в последних турах, когда своими голами добивал «Торпедо» и «Динамо».

1. Артём Дзюба, «Локомотив»

Возвращаемся к скидкам на травмы, возраст, «списанный» товар. Артём Дзюба идеально подходит именно под ярлык «открытие» сезона. Ведь даже фанаты «Локомотива» не верили в силу ветеранистого форварда, встречая его плакатами с «посылом». Колоссальное давление, три месяца без игровой практики, все ждут ошибки, хотят добить – ситуация максимально сложная. А что в итоге?

Артём Дзюба пришёл и с ходу преобразил «Локомотив». Он провёл 11 матчей (899 минут), забил 8 голов и сделал 5 результативных передач, трижды признавался лучшим игроком матча, в итоге набрав лучшую среднюю оценку в команде. Можно сколько угодно размышлять о характере и поведении Дзюбы, но в футбол играть он умеет. По крайней мере, на просторах РПЛ.