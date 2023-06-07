Кто больше всех удивил в РПЛ? Топ-5 полузащитников, открытия сезона-22/23

Продолжаем серию материалов про футболистов, положительно удививших в завершившемся сезоне РПЛ. Сегодня на очереди полузащита, игроки представлены как оборонительного, так и атакующего плана, так что скучать не придётся.

Здесь можно прочитать про пять открытий в оборонительной линии российского футбола, а теперь давайте пройдёмся по персоналиям полузащиты.

1. Артём Карпукас, «Локомотив»

Год назад ЦСКА увёл у «Локомотива» Максима Мухина, тогда подававшего надежды, и все сразу заговорили о слабости «железнодорожного» менеджмента. Оказалось, это был хитрый ход, Мухин зачах у «армейцев», а в основе «Локомотива» освободилось место для новой звезды. Точнее, Карпукас добился нового статуса упорным трудом, тут не будет никаких суперцифр по голам+ассистам, тут чистейшая работа.

Артём буквально выжигает центр поля, совершая прессинг-действия на уровне двух добротных опорников. Поразительная выносливость, отличное чувство мяча и нереальная цепкость. В среднем за матч Карпукас совершал 4 (!) отбора и 2 перехвата, совершал 1,5 удачных дриблинг действия. Отдельно выделим перформансы Артёма против «Сочи» и «Пари НН», когда он один «порабощал» всю полузащиту соперника и давал свободу атакующей группе.

2. Лукас Вера, «Оренбург»

Переносимся в другой конец ромба (если команда играет 4-1-2-1-2), переносимся к иным обязанностям. Если Карпукас навязывает такой прессинг, что не выбраться, то Лукас Вера как раз противоядие. Кажется, что этот аргентинец способен ускользнуть от любого соперника, в атакующей команде Лички он вертит наступлением в любой точке. Шикарно чувствует мяч, соперника и дистанцию, обостряет под прессингом, не боится борьбы. У Веры почти нет потерь (0,9) за игру и 2 ключевые передачи за матч. Лукас не гонится за статистикой 2+7 по системе гол+пас не отражают всего влияния на игру, Вера очень часто отдаёт предголевую передачу или длинную диагональ для контратаки.

3. Хесус Медина, ЦСКА

Такой универсальности позавидует даже Иван Обляков, тоже проведший классный сезон. Но про него мы всё-таки знали, а вот боевым качества Медины стали сюрпризом. Хесус не сдался по примеру Карраскаля, а стал приносить пользу команде на любой позиции. Играл справа в атаке, слева в обороне и на месте «десятки». Везде парагваец был очень хорош. Да, страдает игра в отборе и вверху, но с лихой Медина закрывает свои минусы скоростью, техникой и чутьём. Восемь голов и семь голевых передач за 25 матчей, как вам такая статистика для футболиста, который 10 игр пахал на фланге обороны? Хесус ещё и очень активен во всех стадиях развития атаки у него по 2,2 ключевые передачи и удара за игру.

4. Кирилл Щетинин, «Ростов»

А здесь универсал, который позиции не менял. Кирилл Щетинин всегда строго в центре поля, но там выполняет абсолютно все функции. От прессинга и отбора (возвращения мяча), до первого паса. Только этой зимой Кириллу исполнился 21 год, а он уже отыграл все 30 туров (не без замен, конечно) в составе «Ростова» Валерия Карпина. С таким требовательным тренером, это говорит о многом. Кирилл по примеру Веры хорош под давлением, и по лекалам Карпукаса цепок в отборе. Правда, и первому, и второму он всё-таки уступает, но может похвастать неким «собирательным» образом.

5. Роман Акбашев, «Факел»

Закроет топ-5 представитель команды, которой ещё предстоит побороться за выживание. Сначала «Факел» тащили эмоциональные болельщики (получалось не очень), а потом за дело взялся Роман Акбашев и пошли положительные результаты. «Семёрка» была сердцем и мозгом «Факела», на позиции центрального полузащитника Акбашев успевал всё. Он рьяно отрабатывал в обороне, пусть и не всегда удачно, а в атаке жалил вторым темпом. Шесть голов и четыре ассиста собрал Роман, созидая почти каждую атаку Воронежа. Учитывая уровень противодействия, результат очень достойный и достоин звания «открытие года».