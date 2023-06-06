Кто больше всех удивил в РПЛ? Пять открытий сезона-22/23, оборонительная линия

Завершился регулярный сезон РПЛ, пришло время подводить итоги. Да, пройдут ещё матчи плей-офф за право остаться (или пробиться) в высшем свете российского футбола, но основные выводы уже готовы. «Зенит» - чемпион в пятый раз подряд, ЦСКА взял серебро и мчит за Кубком России, а «Спартак» замкнул тройку призёров.

Выбор лучших игроков сезона слишком тривиален. Тут блистательный Малком, его соотечественники-одноклубники Вендел, Дуглас и Клаудиньо, колумбиец Барриос. Известны лидеры и других клубов, подтвердившие топ-статус – Промес, Чалов и многие другие. Но кто же удивил нас? Кто ярко ворвался в российский футбол или вдруг заявил о себе. Цикл материалов «5 открытий» сезона РПЛ начинаем с оборонительной линии.

1. Виллиан Роша, ЦСКА

Ещё свежи воспоминания, как Соболев демонстрирует гениталии Виллиану, пытается всячески вывести из себя бразильца, но не получается. За скобками оставим поведение Александра, но получилось квинтэссенцией его бессилия. Виллиан переиграл Соболева во всех эпизодах, мастерски выключил из борьбы. И так было практически с каждым противоборствующим топ-форвардом. Виллиан моментально встроился в атаку ЦСКА и всегда работал по самому опасному сопернику.

В среднем выигрывал по 4,3 верховых единоборства за игру, снимал «второй этаж» в своей штрафной площади, опасен был на стандартах у чужих ворот. Забил три гола за 22 тура РПЛ, четырежды признавался лучшим игроком матча. Ну очень качественно и хладнокровно ворвался Виллиан Роша в российский футбол.

2. Сергей Волков, «Краснодар»

К ЦСКА мы ещё вернёмся, а пока заглянем на юг России, где Галицкий наконец смог воспитать крайнего защитника из атакующего игрока. Такой эксперимент пробовали и с Дмитрием Воробьёвым (о нём поговорим в следующих выпусках) – не срослось, были и другие «подопытные», но лучше всего получилось у Сергея Волкова. Чистейший продукт академии «Краснодара», с этого сезона – основной правый защитник «Краснодара». Тут скорость, умные подключения в атаку, отличное чтение игры. Четыре ассиста, один гол и 80% успешных передач – очень хорошие показатели для первого взрослого сезона. Правда, в обороне ещё предстоит прибавить.

3. Мойзес, ЦСКА

Опять ЦСКА, опять бразилец, опять яркий дебют. Мойзесу тоже не понадобилось раскачки. Поразил универсальностью – 10 матчей закрывал позицию центрального защитника, 12 – левого, и хладнокровием. Двужильный Мойзес отпахал больше 2000 минут в РПЛ, регулярно проводя полные матчи, что для крайнего защитника можно назвать достижением. Постоянно обострял, отлично вырезал диагонали на дальнюю штангу, правда, отдал всего две голевые передачи. Но тут может винить только партнёров, особенно Гайич грешил неточностью в завершении.

4. Георги Шелия, «Ахмат»

Наравне с Сергеем Ташуевым может называть себя главным героем преображения «Ахмата» Георги Шелия. Голкипер и так смотрелся неплохо, пропуская меньше, чем насчитывает новомодная модель xG, но весной просто преобразился. Парой феноменальных сейвов вытащил нули со «Спартаком», ещё больше спасений приберёг на «Динамо», когда из Москвы «Ахмат» увёз 3:0. Не пропустил от «Урала», «Химок», удержал ничью с «Факелом». Вообще в каждом матче действовал очень уверенно, минимум по разу эффектно спасал и вселял уверенность в оборону. С таким голкипером Семёнову не страшно было подключаться на стандарты.

5. Виктор Александров, «Пари НН»

Тут тоже эффектное преображение. С приходом Сергея Юрана расцвёл «Пари НН», а левый центральный защитник в тройке. Виктор Александров и ранее показывал себя качественным универсалом – есть и скорость, и отличная игра корпусом, мощный прыжок, понимание игры, так ещё и уверенности обрёл под руководством Юрана. Просто феноменален защитник был в мае, когда пройти его вообще не представлялось возможным. «Сочи» и «Химки» обыграли с общим счетом 6:0, со «Спартаком» сыграли по нулям, и там Александров вообще рвал, наглухо закрывая Зиньковского и Денисова. В активе Виктора ещё и качественная игра на стандартах – постоянно устраивает пожар в чужой штрафной площади, дважды отметился голом.