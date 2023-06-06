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Правила жизни Карины Истоминой, жены Смолова

06 Июня 2023 • 13:52 Комментировать (1)

В понедельник Фёдор Смолов женился. Новой избранницей форварда московского «Динамо» стала Карина Истомина. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о жене нападающего.

Далеко не все любители футбола знали о Карине Истоминой до начала её романа с Фёдором Смоловым. Однако для мира шоу-бизнеса она, возможно, даже популярнее своего мужа. Истомина – диджей, модель, блогер, а в YouTube существует популярная программа «Справиться проще» про ментальное здоровье, автором и соведущей которой является эта девушка.  

Истомина продвигает вопрос ментального здоровья, рассказывая о своей жизни, тем более что у неё было диагностировано пограничное расстройство личности. Она не раз отмечала, что обращаться к психологам за помощью – это нормально. Возможно, учитывая, что в России в принципе не принято обращаться к психологам, продвижение Истоминой этой сферы крайне важно. Однажды она себя даже назвала «психоактивистом».

«Эмоции вызывают мысли»

«Для любого человека испытывать боль — нормально. Чем больше мы бежим от боли, тем быстрее она нас настигает»

«Советую поменьше читать диванных вирусологов и политологов в Интернете»

«Перевернуть телефон экраном вниз и положить его на стол. Помогает, если негативные эмоции вызвали посты в Интернете»

«Прежде чем реагировать на комментарии в свой адрес, важно понять, стоит ли в принципе прислушиваться к ним»

«С душевной пустотой ты живёшь всю жизнь, тебе кажется, что ты один такой на свете. Однако ты не чувствуешь, что это круто, что ты особенный — ты чувствуешь себя уродом»

Истомина в 2021-м публично рассказала о том, что у неё была наркотическая зависимость. Кроме того, она признавалась, что имела проблемы с алкоголем, а также занималась селфхармом. Сейчас Истомина, не скрывая, рассказывает, как поборола всё это, в том числе благодаря терапии – работе с психологом и посещению программ.

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«Мне просто всегда было очень грустно жить»

«Никогда не думала о том, что это именно зависимость и что я не в ответе за неё. Но я в ответе за выздоровление»

«Выздоровление — это когда ты приходишь в программу»

«Если у кого-то хватает сил тусоваться, то пожалуйста, а я сошла с дистанции»

«Трезвость – охрененно (слово изменено. – Прим. ред.), только надо первые полтора года потерпеть, когда каждый день хочется с собой покончить»

Фёдор Смолов – далеко не первый звёздный избранник Истоминой. Ранее она состояла в отношениях с музыкантом и фронтменом Tesla Boy Антоном Севидовом, диджеем Никитой Забелиным, а также продюсером Алексеем Жуковым.

«Когда я влюбляюсь, я теряю свободу, я как в кандалах»

«Мужчины меня убивают в прямом смысле слова»

«Я до сих пор верю в великую любовь, я хочу любить до конца жизни»

«Ни дня не проходит, чтобы очередной тупой мужик не запретил женщинам право на аборт»

Истомина действительно добилась успеха, и всё это благодаря её труду. Она раскрыла и продолжает раскрывать себя в разных сферах профессиональной жизни.

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«Сплю по десять часов, но много работаю, занимаюсь спортом — очень скучная жизнь, но нормально, я бульдозер, который идёт наверх»

«Я карьеристка до мозга костей, и если что-то касается моей работы, то я абсолютно не инфантил»

При подготовке материала использованы цитаты из интервью Marie Claire, The Flow, подкаста «Правило 34», wmj.ru, ok-magazine.ru, Холод, а также из социальных сетей Истоминой

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
Фёдор Смолов РПЛ девушки Карина Истомина
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