Аршавин рассказал, хотел ли «Зенит» подписать Пиняева

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин, который сейчас является заместителем гендиректора клуба по спортивному развитию, высказался относительно возможного трансфера полузащитника Сергея Пиняева.

«Зенит» пытался взять Пиняева? Никто никого не пытался. Никаких официальных предложений точно «Зенит» не делал», - приводятся слова Аршавина на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

Пиняев перебрался в московский «Локомотив» в январе текущего года из самарских «Крыльев Советов». Его трудовое соглашение с «железнодорожниками» рассчитано до конца 2026 года.