Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аршавин рассказал, хотел ли «Зенит» подписать Пиняева

06 Июня 2023 • 13:48 Комментировать

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин, который сейчас является заместителем гендиректора клуба по спортивному развитию, высказался относительно возможного трансфера полузащитника Сергея Пиняева.

«Зенит» пытался взять Пиняева? Никто никого не пытался. Никаких официальных предложений точно «Зенит» не делал», - приводятся слова Аршавина на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

Пиняев перебрался в московский «Локомотив» в январе текущего года из самарских «Крыльев Советов». Его трудовое соглашение с «железнодорожниками» рассчитано до конца 2026 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Аршавин Сергей Пиняев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Июня
15:17 · Россия. Премьер-лига
Владимир Федотов — о награде «Тренер сезона»: Семак и Карпин так же достойны этого звания
15:04 · Россия. Премьер-лига
Владимир Федотов: «Интересен ли ЦСКА Антон Миранчук? Мы подумаем»
14:57 · Россия. Премьер-лига
Карпин отреагировал на слухи об интересе «Спартака» и «Динамо»
14:53 · Россия. Премьер-лига
Аршавин сравнил зарплаты футболистов «Зенита» и «Спартака»
14:12 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» подписал экс-игрока «Галатасарая»
13:48 · Россия. Премьер-лига
Аршавин рассказал, хотел ли «Зенит» подписать Пиняева
13:40 · Россия. Премьер-лига
Названа сумма трансфера Эктова в «Краснодар»
13:26 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» получил от РФС текст решения по Соболеву
13:18 · Россия. Премьер-лига
«Ференцварош» Черчесова хочет подписать футболиста «Краснодара»
12:51 · Россия. Премьер-лига
Карасёв не считает, что в России снизился уровень судейства
12:26 · Россия. Премьер-лига
Карпин выделил положительные моменты для «Ростова» и для себя
12:10 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» хочет арендовать нападающего ЦСКА
12:09 · Россия. Премьер-лига
РПЛ не деградирует – Карпин 1
12:00 · Россия. Премьер-лига
Петрушин: «Для Писарского этот сезон оказался неудачным» эксклюзив
11:40 · Россия. Премьер-лига
«Родина» - «Пари НН»: прогноз на первый стыковой матч за место в РПЛ – 7 июня 2023
Все новости
Рекомендуем