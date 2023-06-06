Названа сумма трансфера Эктова в «Краснодар»

Защитник Александр Эктов в летнее трансферное окно переходит из «Оренбурга» в «Краснодар». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», 27-летний футболист переходит в новый клуб не на правах свободного агента, ведь его действующий контракт рассчитан ещё на год (судя по всему, данные портала transfermarkt об истечении договора в июне текущего года не соответствуют действительности).

По данным источника, «Краснодар» заплатит за трансфер Эктова 70 миллионов рублей.

В сезоне 2022/2023 Александр Эктов провёл за «Оренбург» 31 матч, в которых записал на свой счёт три гола.