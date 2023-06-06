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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Борис Игнатьев рассказал, что нужно ЦСКА и «Спартаку» для конкуренции с «Зенитом» эксклюзив

06 Июня 2023 • 13:30 Комментировать

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил победу ЦСКА в матче 30-го тура Российской премьер-лиги с «Ростовом» (4:1). Игнатьев дал эксклюзивный комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

- Федотов персонально переиграл Карпина или дело в классе игроков?

- Дело не в тренерских привнесениях. В целом молодая команда Валерия Карпина набегалась в конце чемпионата, но запаса физических и эмоциональных сил не хватило. Они уступали себе последние несколько игр, на молодёжь налетела усталость. Этот фон усталости сыграл важную роль и оставил команду на четвёртом месте. У «армейцев» не было таких срывов, да и в целом у команды было побольше опыта.

- Чалов провёл лучший сезон в карьере. Он лучший игрок сезона в ЦСКА?

- Я бы не сказал, что весь сезон он провёл ударно. Последние матчи сезона ему удаются, но это связано с его новым местом в тактической иерархии ЦСКА. Мне нравится, как Федотов использует на поле Чалова и Облякова. Они поймали нужную струну и сели на неё. Конечно, он провёл хороший сезон, но в целом команда провела сезон неплохо. Карраскаль, Медина, Обляков - они все выделялись по сезону. Клуб выдал стабильный год.

- ЦСКА - вторая команда страны на сегодня. Как ей запрыгнуть на первую строку в чемпионате?

- Нужны приобретения, более значимые. На уровне «Зенита». Это касается многих команд, которые пытаются соревноваться с «Зенитом». Им явно не хватает людского футбольного ресурса. «Спартаку» тоже не достаёт игроков, которые будут определять политику команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Ростов Борис Игнатьев Фёдор Чалов
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