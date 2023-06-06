«Спартак» получил от РФС текст решения по Соболеву

По итогам майского дерби между «Спартаком» и ЦСКА нападающий Александр Соболев получил четыре матча дисквалификации. КДК РФС наказал футболиста после получения им красной карточки за демонстрацию неприличного жеста. «Красно-белые» запросили полный текст решения КДК и уже получили его. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

«КДК РФС отправил «Спартаку» полный текст решения по дисквалификации Александра Соболева», - сказал Григорьянц, чьи слова приводит ТАСС.

Отметим, что Соболев уже отбыл половину своей дисквалификации. «Спартак» по итогам чемпионата России занял третье место.