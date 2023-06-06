«Ференцварош» Черчесова хочет подписать футболиста «Краснодара»

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес может продолжить карьеру в венгерском «Ференцвароше», об этом рапортуют журналисты издания «РБ Спорт».

Как стало известно источнику, у 28-летнего футболиста прошли предварительные переговоры с руководством чемпиона Венгрии. При этом официального предложения в «Краснодар» от «Ференцвароша» пока не поступало.

Кристиан выступает за команду из Краснодара с 2017 года. В прошлом сезоне Российской премьер-лиги защитник принял участие в 27 поединках, в которых записал на свой счет два забитых мяча и три результативные передачи.