Карасёв не считает, что в России снизился уровень судейства

Российский арбитр Сергей Карасёв не согласен с мнением о том, что уровень судейства в России в последнее время упал.

Стоит сказать, что споры на тему судейства сопровождали весь завершившийся сезон Российской премьер-лиги.

«Не считаю, что в России упал уровень судейства. Каждый год происходит одно и то же: ошибки были, есть и будут - это нормально. Совсем избежать их практически невозможно», - сказал Карасёв, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

«Судейство другим не стало. Мы же не можем разучиться судить!» - отметил рефери.

Карасёв выразил надежду на то, что в следующем сезоне судейство будет более качественным. Арбитр отметил, что никто из судей не хочет становиться обсуждаемым после игр.

Чемпионом России в сезоне 2022/2023 стал «Зенит».